La Marcha de la ‘Generación Z’ en contra del gobierno de Dina Boluarte dejó varios heridos tras intensos enfrentamientos con la Policía Nacional en el centro de Lima. La situación se descontroló rápidamente, cuando los manifestantes respondieron con piedras, palos y botellas, e incluso prendieron fuego en la vía pública. Del otro lado, los efectivos repelieron la protesta con bombas lacrimógenas y perdigones, impactando no solo a los protestantes sino también a periodistas que cubrían los hechos.

Los jóvenes, quienes se concentraron para rechazar las últimas medidas económicas, intentaron avanzar hacia el Congreso pero se toparon con un bloqueo policial. Además se reportaron miembros de la prensa heridos mientras cumplían con su labor de cubrir los sucesos de la manifestación. Mientras que manifestantes fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales.

