El Presidente de la República, José Jerí, se hizo presente en la avenida Abancay, donde la llamada ‘Generación Z’ realizaba una protesta, para constatar de primera mano la situación tras los graves incidentes. Su llegada al frontis del Congreso, que se produjo luego de que cinco efectivos policiales sufrieran heridas de consideración, tuvo como objetivo inmediato evaluar el operativo de seguridad, ya que los enfrentamientos habían generado un escenario de alta tensión.

Jerí se acercó a una de las ambulancias para interiorizarse directamente con los agentes, cuyas lesiones incluían cortes en el rostro y otras partes del cuerpo, lo que evidenciaba la virulencia de los enfrentamientos.

