El Comité Noruego del Nobel otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, por su defensa de los derechos democráticos y su compromiso con una transición pacífica hacia la democracia. La decisión fue anunciada en Oslo y ha sido interpretada como un mensaje global de apoyo a los valores democráticos en un contexto de creciente autoritarismo.

Machado, quien se mantiene en la clandestinidad desde las últimas elecciones presidenciales, fue reconocida por su rol como “una figura unificadora” dentro de la oposición venezolana. El Comité resaltó su valentía al permanecer en su país pese a las amenazas en su contra y destacó que su trabajo “ha mantenido viva la llama de la democracia frente a una oscuridad creciente”.

El premio también se enmarca en un contexto de tensiones políticas en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado la represión y las detenciones contra líderes y simpatizantes opositores. Con este galardón, Machado se convierte en la vigésima mujer en recibir el Nobel de la Paz en toda la historia.

“Un logro de toda una sociedad”, dijo María Corina Machado

Tras conocer la noticia, María Corina Machado expresó su emoción y gratitud desde la clandestinidad. “Esto es un movimiento, esto es un logro de toda una sociedad. Yo solo soy una persona. Ciertamente no merezco esto”, declaró la dirigente durante una llamada con el Comité del Nobel. Agregó que el reconocimiento pertenece al pueblo venezolano que, según dijo, “ha decidido optar por los votos en vez de las balas”.

Su aliado político, Edmundo González, calificó el premio como “un merecidísimo reconocimiento” a su lucha por la libertad y la democracia. Desde el exilio, afirmó que la noticia renueva la esperanza del pueblo venezolano en medio de una crisis prolongada y una ola de represión que ha dejado cientos de presos políticos.

El Comité Nobel destaca su lucha pacífica y su papel unificador

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, explicó que el galardón busca resaltar el valor de la resistencia pacífica frente a los regímenes autoritarios. “Machado ha cohesionado a la oposición de su país. Nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha sido firme en su apoyo a una transición pacífica a la democracia”, señaló.

