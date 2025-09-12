María Pía Copello generó inquietud entre sus seguidores al aparecer en televisión con el rostro parcialmente rígido, lo que muchos interpretaron como una parálisis facial. Sin embargo, la presentadora aclaró que se trató de una fuerte anestesia producto de una endodoncia de emergencia realizada horas antes de salir al aire. “Me ha escrito mucha gente preocupada. Lo que pasó fue que tuve que someterme a un procedimiento dental urgente y aparecí así en el programa”, explicó en sus redes sociales.

La influencer peruana confesó que el dolor fue intenso y que no tuvo tiempo de recuperarse antes de cumplir con su compromiso laboral. “Así es el trabajo, la responsabilidad. Tuve que aparecerme así”, agregó, agradeciendo los mensajes de apoyo que recibió tras el incidente.

¿Parálisis facial o efecto anestésico?

La imagen de María Pía Copello en vivo generó especulaciones sobre una posible parálisis facial, pero ella misma se encargó de desmentirlo. “No fue parálisis, fue el efecto de la anestesia. Me hicieron una endodoncia en la mañana y el rostro quedó inmovilizado por varias horas”, detalló en un video publicado en Instagram.

La conductora también aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia de cuidar la salud dental y no postergar tratamientos. “A veces uno aguanta el dolor por trabajo, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar. Felizmente ya estoy mejor”, concluyó.

El respaldo de sus seguidores y colegas

Tras su explicación, María Pía recibió una ola de mensajes de cariño y respaldo por parte de sus seguidores y colegas del medio. Muchos destacaron su profesionalismo al presentarse en vivo pese a las molestias físicas. “Eres una guerrera, Pía. Gracias por tu entrega”, escribió una seguidora en Instagram.

La presentadora continúa con sus actividades habituales y ha asegurado que se encuentra en buen estado de salud. Su testimonio también ha servido para abrir conversación sobre los efectos secundarios de procedimientos médicos urgentes y la presión que enfrentan figuras públicas para cumplir con sus agendas.

