Mariella Zanetti no dudó en pronunciarse sobre el episodio de agresión que sufrió el productor Christian Rodríguez a manos de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla. La exvedette señaló que este tipo de actitudes no son nuevas y reflejan un patrón de conducta.

“No soy psicóloga, pero he estudiado algo. No sabemos cómo ha sido antes, pero particularmente esa violencia que muestra no es de ahora, es de siempre; pero lo que ha pasado lo ha sacado fuera de sí”, manifestó a Trome.

Zanetti advirtió que Salcedo no tiene control sobre sus emociones y, por esa razón, teme por la seguridad de Maju Mantilla: “Puede agarrar un arma y te dispara, es lo que pasa con la mayoría de los feminicidios, pues dicen: ‘La quemé porque me engañó, la maté porque me engañó’”, expresó.

Además, sostuvo que este tipo de “arrebatos que no controlan” son señales de que se trata de una persona muy peligrosa.

¿Gustavo Salcedo es un narcisista?

Asimismo, la ex actriz cómica cuestionó la actitud de Salcedo al exponer la imagen de la exreina de belleza y victimizarse ante la opinión pública: “Él es un narcisista, frente a otras personas siempre son las víctimas, los pobrecitos, los que caen bien, pero en el hogar son los que te lastiman, humillan y te echan la culpa de todo. Ha reaccionado como un criminal, asesino, egocentrista, patán”, finalizó Zanetti.

