Mariella Zanetti no ocultó su molestia tras recibir críticas que la calificaban de “mala madre”. La actriz aseguró que esas palabras le dolieron profundamente, pues durante años se esforzó por brindarle lo mejor a su hija, fruto de su relación con Farid Ode.

En una reciente entrevista, Zanetti subrayó que su labor como madre ha sido constante y sacrificada, incluso en medio de las dificultades de ser mamá soltera. Recordó que trabajó con su hija en el circo, sin apoyo de niñeras ni familiares, mientras buscaba darle educación, valores y un futuro sólido.

“Si esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí y ella lo sabe”, afirmó con orgullo, luego de recalcar que su primogénita de 22 años recibió la mejor formación posible. “No me pueden decir mala madre después de haber educado a una chica maravillosa, de haberle dado absolutamente todo, lo mejor”, sentenció.

Reconoce que fue una madre exigente

Zanetti reconoció que su estilo de crianza fue estricto y que eso pudo generar algunas diferencias con su hija. Explicó que, al estar sola, sintió la responsabilidad de protegerla al máximo y no permitir que nada malo le ocurriera.

“Sí, he sido una mamá extrema porque, obviamente, al ser madre soltera he tenido que preocuparme de que a ella no le pase nada malo”, declaró la actriz, reafirmando que su severidad fue producto del amor y del deber.