En una entrevista para ATV+, Marilú Cabanillas, coach de emprendedores, detalló su método para manejar las finanzas, el cual inicia con un paso fundamental: tomar conciencia del ingreso mensual total. La especialista, quien admite haber heredado y superado patrones de desorden económico en su familia, enfatiza que sin este diagnóstico claro es imposible distribuir el dinero inteligentemente. Este autoconocimiento financiero, que ella practica tras su experiencia como madre y administradora, permite identificar fugas de dinero que suelen pasar desapercibidas en el día a día.

Cabanillas recomienda clasificar los gastos en categorías prioritarias, como alimentación y alquiler, antes de destinar fondos a gustos personales. Este sistema de priorización, que sugiere implementar mediante un cronograma visual, evita que se gaste de manera impulsiva hasta quedar sin recursos a fin de mes.

