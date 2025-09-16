La Marina de Guerra del Perú anunció el cierre preventivo de 89 puertos a nivel nacional debido al impacto de oleajes anómalos que triplican su tamaño habitual. La medida, que incluye un cierre parcial del Puerto del Callao y el Muelle Grau, afecta con mayor intensidad a las zonas denominadas Norte B y Norte C, tras confirmarse que el fenómeno proviene del suroeste frente a las costas de Chile.

La institución advirtió que la mayor intensidad del oleaje se espera hasta este martes, aunque el fenómeno marítimo podría mantenerse hasta el 20 de septiembre. Este cierre temporal, que busca garantizar la seguridad de las embarcaciones y personas, es una respuesta directa a las condiciones anormales del mar, las cuales representan un riesgo elevado para las actividades portuarias y la navegación en el litoral peruano.

