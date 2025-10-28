La actriz y modelo Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores al revelar que padece alopecia emocional, una condición que ha afectado su salud física y mental. En una reciente entrevista, confesó que el estrés acumulado y la presión mediática la llevaron a desarrollar esta enfermedad, que se manifiesta con pérdida de cabello y síntomas de depresión.

“Estoy en un proceso de sanación, pero ha sido muy duro”, expresó Korina, quien también agradeció el apoyo de su familia y en especial de su esposo, Mario Hart, por acompañarla en este momento de vulnerabilidad.

Mario Hart y el gesto que emocionó a sus seguidores

Tras la confesión de Korina Rivadeneira, Mario Hart compartió en redes sociales un video íntimo en el que se le ve jugando con su familia previo a Halloween. “¿Cómo me vas a asustar así?”, se le escucha decir con ternura, mientras ambos sonríen en medio de un ambiente familiar.

El clip mostró un momento de reflexión sobre la importancia de cuidar la salud emocional y estar presente para quienes atraviesan momentos difíciles.

Reacciones y mensajes de apoyo para Korina Rivadeneira

La publicación generó una ola de comentarios positivos en redes sociales. Fans de la pareja destacaron la fortaleza de Korina Rivadeneira y el compromiso de Mario Hart como esposo y padre. “Qué bonito verlos unidos en lo bueno y en lo malo”, comentó una usuaria en Instagram.

Además, varios especialistas en salud mental aprovecharon la visibilidad del caso para recordar que la alopecia emocional es una señal de alerta que no debe ser ignorada. Recomendaron acudir a profesionales y mantener redes de apoyo afectivo.

