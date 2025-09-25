Mario Irivarren no duda en calificar como un “hue***n” al que deja de lado a sus amigos por la novia, defendiendo su filosofía de que cada persona debe mantener su espacio individual. El ‘chico reality’, quien actualmente está con Onelia Molina, explicó en un podcast que uno “tiene que saber dividir las cosas” y no dejar de vivir su propia vida, algo que según él valora mucho de su relación con la modelo.

Al respecto, Magaly Medina cuestionó esta forma de pensar, advirtiendo que el modelo le estaría poniendo “banderas rojas” frente a los ojos a Onelia Molina sin que ella las vea. La ‘Urraca‘ aseguró que, si bien es sano tener amigos, priorizarlos sistemáticamente sobre la pareja siempre será una señal de alerta, preguntándose “¿qué no aceptará después?”.

