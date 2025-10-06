Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, afirmó que no tiene intenciones de presentarse como candidato presidencial del movimiento Perú Primero en las elecciones del próximo año, mostrándose sorprendido por aparecer en encuestas de intención de voto que lo ubicaban en tercer lugar, detrás de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Vizcarra Cornejo negó rotundamente utilizar la imagen de su hermano para impulsar una posible postulación, dejando claro que su apellido no será herramienta para una campaña electoral,

Los sondeos revelaron un inesperado respaldo ciudadano que muchos analistas atribuyen directamente al reconocimiento del apellido y la gestión de su familiar en Palacio de Gobierno. El posible candidato descartó cualquier ambición política inmediata tras conocerse las mediciones que lo posicionaban como tercera fuerza electoral, un fenómeno que evidencia cómo los apellidos familiares mantienen influencia en el escenario político peruano incluso después de concluidos los mandatos.

