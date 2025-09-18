Un examen de ADN terminó por confirmar lo que Marisol siempre supo: Luigi es el padre de su hija, una niña que hoy tiene seis años y que creció sin su paternidad. Mientras Luigi insistía en que “no era el padre” y mantenía una relación de cinco años con Araceli, Marisol guardaba mensajes donde él, paradójicamente, le pedía volver cada vez que la veía, incluso después de negar su paternidad. La justicia ya actuó: una sentencia del Juzgado de Paz del Callao lo obliga a pagar 7,200 soles por alimentos, y su deuda, acumulada desde marzo de 2023, podría llevarlo a un proceso penal si no regulariza su situación.

La historia comenzó en 2018, cuando ambos se conocieron por Facebook y tuvieron un encuentro que Luigi minimizó como “solo unas salidas”. Pero Marisol asegura que, tras el nacimiento de su hija, él le confesó la verdad en un arrebato de ira, para luego retractarse y acusarla de “prepotente”. Ahora, con el ADN en su contra y una fiscalía que lo cita para declarar, Luigi enfrenta no solo la verdad biológica, sino las consecuencias legales de haber abandonado a su hija y eludido sus responsabilidades durante años.

