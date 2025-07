Marisol rompió su silencio y habló sobre la polémica que la involucró con el futbolista Christian Cueva, admitiendo que cometió un error al considerarlo su amigo. En una reciente entrevista, indicó que, pese a las críticas, prefirió guardar silencio por su tranquilidad y la de su familia.

“A veces en la vida uno se equivoca y yo admito que me equivoqué en considerar amigo a una persona que no lo merecía, pero son cosas que ya pasaron. Yo sí sé ser amiga, lo que yo sé de una persona me lo llevo a la tumba, así me peleé con esa persona. (…) Yo dejé que me atacaran, que me dijeran muchas cosas, me insultaran los haters, yo sí sé ser amiga y los amigos se llevan las cosas a la tumba”, declaró a Trome.

Aunque fue duramente cuestionada, optó por no responder públicamente para evitar más conflictos. “Preferí quedarme callada y no es que el que calla otorga. Uno calla por su tranquilidad. Yo tengo una familia, tengo dos hijos y tenía que quedarme callada. Por eso más que nada, por la familia de aquella persona. Pero el mundo da vueltas y el tiempo es el mejor aliado”, agregó.

Profesional ante todo

Sobre la posibilidad de coincidir con Pamela Franco o Pamela López en algún evento, Marisol se mostró abierta. Aclaró que no tendría inconvenientes en compartir cartel, siempre y cuando se trate de trabajo.

Vea también: Leslie Moscoso y sobrina de Ricky Trevitazzo se pelean por Luisito Sánchez

“Yo soy una persona profesional, tanto en mi carrera artística, como en mi carrera personal. Yo tengo una carrera que he estudiado y también soy profesional en mi trabajo actual. En lo artístico siempre soy profesional y si eso se trata de trabajo y me contratan y que una de las señoras anime y que la otra cante, yo no tengo ningún problema”, declaró.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO