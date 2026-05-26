Mark Vito prometió revelar “toda la verdad” del caso Cócteles y terminó hablando de algo inesperado

Mark Vito Villanella había prometido en redes sociales que haría revelaciones que “sorprenderían a todo el país” a propósito del caso Cócteles. Sectores antifujimoristas y miles de usuarios se prepararon para ver al exesposo de Keiko Fujimori lanzar acusaciones serias, pero lo que ocurrió fue lo inesperado.

“¿Lavé o no lavé dinero? Me toma un par de minutos demostrar una vez más que mi trabajo nunca fue simulado”, afirmó en el video sin lanzar algún tipo de acusación política y solo centrarse en defender su trayectoria como agente inmobiliario y cuestionar a la Fiscalía.

Según relató, durante más de una década acudió 265 veces al Ministerio Público, afrontó cinco pericias y entregó más de 250 mil hojas de documentación para demostrar que su empresa MVV Bienes Raíces no era una organización fachada. Indicó además que testigos reconocieron que ejercía labores reales de corretaje inmobiliario.

El daño que dejó el proceso

Más allá de los argumentos legales, Vito describió el impacto personal y económico que tuvo el proceso judicial en su vida. Según explicó, la Fiscalía contactó directamente a sus clientes, lo que dañó su reputación comercial, y recibió restricciones judiciales que le impedían comunicarse con trabajadores y personas vinculadas a su actividad empresarial. Esa combinación de factores, sostuvo, terminó por obligarlo a cerrar su empresa.

El cierre del video tomó un tono de superación personal, con un mensaje dirigido a sus seguidores lejos de cualquier ofensiva política.

Lo que viene el jueves

Más allá del ruido mediático, el fondo del asunto llega este jueves 28 de mayo, cuando la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará si Mark Vito continuará siendo procesado por lavado de activos.

El caso quedó pendiente luego de que el Tribunal Constitucional ordenara archivar la acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori y otros dirigentes del partido, mientras que los cargos contra Vito se mantienen porque la Fiscalía sostiene que las operaciones inmobiliarias de MVV Bienes Raíces constituyen hechos distintos a los investigados en el financiamiento político de Fuerza Popular.