El director de la CIT, Martín Ojeda, revela los acuerdos concretos con el Gobierno que permitieron levantar el paro de transportistas, destacando medidas inmediatas de protección social y seguridad para el gremio. Ojeda confirmó que el premier Arana detallará estas medidas el 14 de octubre, fecha en que también se coordinará con el Poder Judicial la activación de unidades de flagrancia con presupuesto del MEF.

Además, se implementará la denuncia con reserva de nombre, una herramienta crucial para proteger a los transportistas de represalias cuando reporten extorsiones de policías corruptos. Los conductores serán incorporados al SIS y sus familiares mayores de 18 años accederán a Beca 18, beneficios que se suman al apoyo psicológico que recibirán las víctimas de la delincuencia.

