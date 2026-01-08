Martín Ojeda, director de la CIT, confirma que “todos nos uniremos al paro“, un llamado a la unidad gremial que busca deslindar la protesta de cualquier interés político que haya desvirtuado movilizaciones anteriores.

Ojeda subraya que la población debe entender que esta medida nace de la desesperación absoluta, una reacción legítima frente a la ola de inseguridad que ha convertido el trabajo de los transportistas en una actividad de alto riesgo.

El dirigente apunta directamente a las fallas del Estado en prevención, revelando que la mayoría de ataques ocurren entre las 5 de la tarde y las 6 de la mañana, precisamente cuando la policía se retira.

Ojeda critica con dureza que el órgano de prevención “piensa en su día de franco”, una afirmación que, según él, comparte la misma PNP, exponiendo una brecha crítica en la protección que deja a los trabajadores completamente vulnerables.

