Martín Valeriano, presidente de ANITRA, advierte ante la falta de acción del Gobierno que “la protesta se puede radicalizar aún más“, una declaración que refleja la creciente frustración del sector transportista por la inseguridad. El dirigente cuestiona la voluntad política para combatir la delincuencia, ya que las autoridades poseen herramientas como la geolocalización y números de cuenta de los extorsionadores que no utilizan.

Vea también: Dirigentes transportistas enfurecen contra la inseguridad: “Nuestra vida vale 10 soles”

La crisis ya provoca una migración masiva de conductores hacia otras actividades menos peligrosas, un fenómeno que Waldo Poma evidencia con carteles de “Se busca conductores” en empresas como Lorito. Muchos prefieren ganar menos con tal de preservar sus vidas, una decisión personal que está dejando flotas completas de vehículos parados en los patios.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO