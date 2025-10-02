Martín Valeriano, líder del paro de transporte, afirma que “el Gobierno no tiene la voluntad para solucionar el tema de la inseguridad”, durante una entrevista en la que detalló los motivos de la paralización. Valeriano se deslindó de los actos vandálicos registrados en Huaycán y Ventanilla, atribuyéndolos a infiltrados que buscan desprestigiar una protesta que, según él, se convocó para ser pacífica y dentro del marco legal.

El dirigente reportó un acatamiento del 70% a nivel nacional, aunque aclaró que en la zona este la adhesión supera el 90%, lo que refleja un respaldo significativo a la medida de fuerza. El representante gremial enfatizó que los transportistas son blancos constantes de extorsión, una situación que no solo los afecta a ellos, sino que también pone en riesgo a los usuarios que diariamente utilizan el servicio público.

