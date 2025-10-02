Martín Valeriano responsabiliza a “infiltrados” por los actos vandálicos durante el paro de transportes, deslindando a su gremio de los ataques a buses reportados en varios puntos de Lima. El dirigente afirmó que la convocatoria oficial fue siempre para una protesta pacífica, aunque reconoció que se han registrado piquetes donde se obliga de forma agresiva a los pasajeros a descender de las unidades.

Al ser cuestionado sobre el origen de estos supuestos infiltrados, Valeriano sugirió que podrían tratarse de efectivos policiales u otros grupos con intereses en desprestigiar la medida de fuerza. Además, fue enfático al descartar que los transportistas formales estén realizando actos de sabotaje, una aclaración que extiende también al sector informal al que representa en esta protesta.

