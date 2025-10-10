El expresidente Martín Vizcarra se pronunció tras la juramentación de José Jerí Oré como presidente de la República, luego de la vacancia de Dina Boluarte aprobada por el Congreso. A través de su cuenta en X, cuestionó la designación del nuevo mandatario y señaló que no representa a los peruanos.

Vizcarra calificó la reciente sucesión presidencial como una decisión impuesta por el parlamento. “El pacto mafioso no entiende el sentir de los peruanos, se aferra al poder. Imponen a José Jerí como presidente por la fuerza de sus votos. ¡Jerí no nos representa! Las consecuencias que se generen serán de absoluta responsabilidad de este congreso ilegítimo.”, publicó el exmandatario.

También se pronunció sobre la vacancia de Dina Boluarte

Horas antes, el exjefe de Estado también se refirió a la destitución de Dina Boluarte. A través de la misma red social, sostuvo que el Congreso había respaldado a la exmandataria durante su gestión y luego optó por retirarle su apoyo. “¡Dina ya fue!, sus socios del Congreso la blindaron durante su gobierno. Por cálculo político electoral, le bajaron el dedo”, escribió Vizcarra.

El exmandatario reiteró su postura de que ningún congresista vinculado a dicho bloque político debería asumir la presidencia de transición, al considerar que se debe garantizar la transparencia y estabilidad institucional en el país.

“Ningún congresista del pacto corrupto deberá asumir ante una eventual renuncia o vacancia de la presidenta. Pasó con Merino “el breve”, el congreso puede elegir un congresista idóneo (son pocos). Si no lo hacen, el remedio será peor que la enfermedad”, había señalado.

