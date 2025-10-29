Corte Suprema desestima recurso y juicio sigue en marcha

El expresidente Martín Vizcarra recibió un nuevo revés judicial luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César San Martín, declarara infundado el recurso de casación que presentó su defensa. El pedido buscaba anular el juicio oral que enfrenta por el presunto cobro de sobornos en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, ejecutados durante su gestión como gobernador regional.

La defensa de Vizcarra alegó una supuesta vulneración del debido proceso y la aplicación del principio non bis in idem, argumentando que el proceso debía esperar la acusación fiscal por colusión simple para ser tramitado de forma conjunta con el caso de cohecho. Sin embargo, el tribunal consideró que no existían fundamentos suficientes para detener el avance del juicio.

Vizcarra afrontará juicio por presunto cohecho pasivo propio

Con esta decisión, el Poder Judicial confirma que el juicio oral por el presunto delito de cohecho pasivo propio seguirá su curso. Vizcarra es investigado por presuntamente haber recibido pagos ilícitos de las empresas Obrainsa e ICCGSA, vinculadas a la ejecución de obras públicas en Moquegua.

La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato participó en la audiencia virtual, desarrollada el 29 de octubre, y respaldó la continuidad del proceso. El Ministerio Público sostiene que existen elementos suficientes para que el caso sea juzgado en instancia oral.

Reacciones y contexto político

La resolución ha generado diversas reacciones en el ámbito político y jurídico. Mientras algunos sectores consideran que se trata de un avance en la lucha contra la corrupción, otros cuestionan la celeridad del proceso y la exposición mediática del exmandatario. Vizcarra, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas tras conocerse el fallo.

Este caso se suma a otros procesos que enfrenta el exjefe de Estado, quien fue vacado en 2020 por el Congreso y posteriormente inhabilitado para ejercer cargos públicos. La continuidad del juicio podría marcar un precedente en el tratamiento de casos de corrupción vinculados a exautoridades regionales.

