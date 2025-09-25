Maryjane Ramírez admite con franqueza que un sugar daddy fue quien la llevó a Dubái, declarando sin tapujos a Magaly Medina que “no estamos para hacernos las cucufatas”. La influencer, quien se encuentra en Emiratos Árabes, reconoció que un hombre soltero es el responsable de financiar su viaje y lujosa estadía, enfatizando que ella está soltera y no se relaciona con hombres casados. Esta confesión, donde acepta que “nada es gratis en la vida”, marca un punto de quiebre en la imagen pública de la expareja de Greg Mitchell.

La joven modelo argumenta que ha decidido vivir el presente y disfrutar la vida, añadiendo que tiene un requisito fundamental para cualquier pareja: debe tener dinero. Ramírez asegura que ha dejado atrás a la persona ingenua de antes, a quien “le agarraban de tonta”, y ahora es consciente de su valor, afirmando que no se mata horas en el gym para que “alguien se lo lleve gratis”.

