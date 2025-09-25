Maryjane Ramírez se presenta como parte de la “nueva generación” de embajadoras, autodenominándose junto a su amiga como “las chicas Dubái” desde Emiratos Árabes. Esta afirmación, que Magaly Medina reveló en su programa, busca posicionarlas como los nuevos referentes, reemplazando a figuras anteriores como Paula Manzanal. La modelo, quien fuera pareja del ‘chico reality’ Greg Mitchell, parece haber dejado atrás su etapa de polémicas en Perú para iniciar este nuevo capítulo lejos del país, aunque surgen interrogantes sobre su partida.

La expareja de Mitchell, conocida por su relación tóxica y la demanda que interpuso contra el chico reality, habría decidido “volar fuera del Perú” para reinventarse profesionalmente. Este movimiento, que ella misma cataloga como una renovación generacional, establece un contraste con las llamadas “chicas Tulum”, marcando su propia identidad en el extranjero.

