Maryjane Ramírez vuelve a denunciar a Greg Michel por una violenta reacción donde él habría roto el celular de la joven, según reveló Magaly Medina en su programa. La llamada ‘Urraca’ mostró un video enviado por testigos donde se observa a la pareja discutiendo en la vía pública, cerca de Polvos Rosados, en lo que calificó como “una relación más tóxica que el mercurio”. Medina admitió que aunque constantemente reciben denuncias sobre esta conflictiva relación, ya casi no les prestan atención debido a los repetidos ciclos de reconciliación y ruptura que caracterizan su vínculo.

Una testigo del incidente confirmó a el equipo que la policía llegó al lugar y mediaron un arreglo entre las partes, demostrando que la violencia entre ellos parece no tener fin. Magaly cuestiona qué hacen estos dos juntos si supuestamente habían terminado, destacando que pese a los intentos de Maryjane por mostrarse empoderada, siempre regresa a la relación.

