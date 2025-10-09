El terrible atentado contra Agua Marina dejó al descubierto más de 25 casquillos de bala que peritos contabilizaron en la escena, tras un ataque que se planeó en dos fases aprovechando la vulnerabilidad del lugar. Contrario a versiones iniciales, la Municipalidad de Chorrillos confirmó que el concierto sí contaba con los permisos regulares para un evento privado, según el Presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú.

Los agresores accedieron sin dificultad superando un muro de apenas un metro de altura, desde donde, tras una tela que delataba a los músicos, realizaron la primera ráfaga que impactó a varios integrantes. La segunda ráfaga llegó minutos después desde una motocicleta que subió por la avenida Confraternidad, una estrategia que evidencia la premeditación del hecho y que ha generado una investigación para identificar a todos los responsables.

