El periodista argentino Mati Vásquez sorprendió al revelar que Marcelo Tinelli estaría “totalmente desbordado” por su relación con Milett Figueroa, llegando a sugerir que “quizás le hizo un embrujo de amor”. Vásquez, quien mantiene una cercanía profesional con el conductor, recordó que Tinelli mismo lo contactó para expresar su enojo cuando surgieron versiones que calificaban el romance como una estrategia para el reality, enviándole incluso un audio explicativo donde defendía la autenticidad de su vínculo con la modelo peruana.

El analista de espectáculos argumenta que Tinelli no sabe manejarse en el mundo del streaming, donde cada declaración se amplifica, y percibe en él una lucha interna entre su deseo de libertad y una inexplicable sujeción a Figueroa. Vásquez compartió que dentro del entorno del productor se comenta que Milett “le hizo como una poción mágica para tenerlo agarrado”, una metáfora que usa para explicar por qué Tinelli ha “perdido tanto el foco” desde que comenzó esta relación que genera tanto amor como complicaciones en su vida profesional y personal.

