Un matinal resuelve que una madre con episodios de depresión recibe donativos para iniciar su emprendimiento de “papita con huevo”, tras conocerse su situación familiar en el Día Mundial de la Salud Mental. Esta realidad, documentada en el complejo comercial Unicachi, movilizó a los representantes del centro comercial a brindar apoyo concreto para que la familia pueda transitar de la informalidad a un emprendimiento formal sostenible.

Marisol, quien cría a tres hijas incluyendo a Sofía, una menor de 11 años con autismo que requiere atención constante, enfrenta cuadros psicóticos asociados a su depresión que incluyen alucinaciones durante momentos de estrés extremo. La familia habilitó el número 991450172 a nombre de Erika Pauccar para recibir donaciones, enfatizando que los recursos buscan crear una fuente de ingreso estable mediante el negocio de comida rather que es una ayuda temporal.

