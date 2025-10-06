Mávila Huertas ha sido destacada como una de las periodistas más influyentes del país en la edición 2025 de la Encuesta del Poder, elaborada por Ipsos y publicada por SEMANAeconómica. La comunicadora, que lidera el programa informativo Ocurre Ahora en ATV, se posicionó en el top 6 del ranking, consolidando su lugar entre las voces más respetadas del periodismo televisivo peruano.

La encuesta, que recoge la percepción de líderes empresariales, políticos y académicos, reconoce a Huertas por su estilo directo, su capacidad de análisis y su cobertura rigurosa de temas de coyuntura nacional. Su inclusión en el listado refleja el peso que ha ganado en la opinión pública y en los espacios de toma de decisiones.

El impacto de ‘Ocurre Ahora’ en la conversación nacional

Desde su estreno en ATV, Ocurre Ahora se ha convertido en una plataforma clave para el debate político y social en el Perú. Bajo la conducción de Mávila Huertas, el programa ha abordado temas como la crisis institucional, la reforma judicial, el avance del narcotráfico y el rol de los medios en la democracia.

La periodista ha mantenido una línea editorial independiente, entrevistando a figuras de todos los sectores y generando espacios de reflexión en horario estelar. Su trabajo ha sido clave para acercar la política a la ciudadanía, especialmente en momentos de alta polarización.

Reconocimiento que trasciende la pantalla

Además de su rol en televisión, Mávila Huertas ha sido autora de libros, conferencista y docente universitaria. Su trayectoria incluye coberturas internacionales, investigaciones de largo aliento y una constante defensa de la ética periodística. Este reconocimiento en la Encuesta del Poder 2025 reafirma su influencia más allá del set de televisión.

