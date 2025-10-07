Mávila Huertas afirmó que “la corrupción policial es otro tema a atender”, señalando que “hemos perdido la confianza en la institución” debido a graves denuncias sobre presunta complicidad de agentes con extorsionadores. La periodista reveló que existiría un modus operandi donde policías alertarían a los delincuentes cuando las víctimas presentan una denuncia, una situación que se agrava porque los extorsionadores operan desde los penales usando celulares con aparente impunidad, lo que profundiza la crisis de credibilidad en el cuerpo de seguridad.

Vea también: Dina Boluarte: Congresistas se mostraron divididos por pedido de no abrir mensajes de extorsionadores

Esta crítica se enmarca en un contexto más amplio de cuestionamiento a la gestión de la seguridad ciudadana, donde la población exige que la Policía Nacional proteja a los ciudadanos y no solo a las autoridades. Las declaraciones surgieron durante un análisis sobre la eficacia del Gobierno actual, que según Huertas, sobrevive mediante “cuoteo político” sin una bancada representativa que respalde soluciones de fondo, un escenario que mantiene al país en una constante inestabilidad frente a la delincuencia organizada.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO