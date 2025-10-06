Mandataria Dina Boluarte enfrenta fuertes críticas por su pedido de “no abrir mensajes” ante las extorsiones, declaración que según expertos en seguridad “demuestra ignorancia y falta de conocimiento de una problemática” que ha escalado a niveles violentos sin precedentes. La presidenta Dina Boluarte realizó estas afirmaciones durante un evento organizado por Osiptel, donde recomendó a los ciudadanos no abrir comunicaciones de extorsión y contactar inmediatamente a la policía, sin considerar que los grupos criminales han evolucionado sus métodos hacia ataques directos contra transportistas.

Las declaraciones generaron un amplio rechazo en redes sociales y entre analistas de seguridad, quienes señalaron que los extorsionadores ahora emplean sicarios que se hacen pasar por pasajeros y realizan disparos letales contra conductores, situación que hace insuficiente la recomendación presidencial. Mientras la violencia contra el transporte público continúa registrando víctimas mortales, diversos sectores exigen al Gobierno implementar estrategias integrales que aborden la complejidad real de este flagelo criminal.

