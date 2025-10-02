Mávila Huertas, Richard Apolo y Lizbeth Cueva analizaron en profundidad los casos de ‘Cri Cri’ y Gustavo Salcedo durante su participación en el programa “Magaly TV La Firme”. El investigador Richard Apolo, especializado en casos de “sentenciados injustamente”, reveló que el expediente de Christian Martínez apenas tenía 368 hojas inicialmente, un volumen reducido para un caso de esta naturaleza que además “ha avanzado con una rapidez inusitada” comparado con procesos similares. Por su parte, la psicóloga Lizbeth Cueva aportó su perspectiva profesional al señalar que este tipo de denuncias suelen utilizarse como “último recurso para destruir algún tipo de vínculo”.

La periodista Mávila Huertas complementó el análisis recordando casos donde el dinero actúa como factor determinante que “despierta unos apetitos que pueden llevar a alguien a convertirse en criminal”, basándose en su experiencia en el noticiero donde ha documentado situaciones extremas. Huertas enfatizó que el factor económico no solo divide familias sino que puede impulsar conductas delictivas insospechadas, incluso contra parientes cercanos, cuando existen patrimonios significativos en juego.

