El mayor de la PNP Osmar Fabián Suárez denunció haber recibido una amenaza telefónica el pasado 7 de septiembre, según consta en una acta formalizada en la comisaría de Condorcanqui , en la región Amazonas. El hecho ocurrió diez días antes de que el oficial fuera citado para rendir su declaración ante la Fiscalía, en el marco de una investigación vinculada al caso de Víctor Zanabria , alias “Canario“.

Esta coincidencia temporal levanta alertas sobre posibles intentos de intimidación hacia un testigo clave dentro del proceso judicial. Zanabria Angulo, alias “Canario”, enfrenta una investigación fiscal por presuntos delitos contra la administración pública, entre los que se encuentran peculado doloso, colusión agravada y abuso de autoridad.

