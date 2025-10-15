Mayra Couto generó polémica al opinar sobre el romance que Maju Mantilla mantuvo con el actor colombiano George Slebi, su compañero en la telenovela Al fondo hay sitio. La actriz aseguró que ese tipo de situaciones ocurren cuando los intérpretes no tienen formación profesional en actuación, pues confunden la ficción con la realidad.

Vea también: Gustavo Salcedo buscaría quedarse con la fortuna de Maju Mantilla tras ESCÁNDALO de infidelidad

“Eso pasa cuando no estudias actuación, porque te enseñan que los besos en la televisión no son reales. En la tele estás pendiente de la luz, de que te están mirando”, comentó Couto durante su participación en el programa Préndete.

Además, explicó que en su caso siempre mantiene un límite claro entre lo laboral y lo personal: “A mi novio le he dicho ‘a ti te beso así, en la tele no son de verdad’. Hay que ordenar las cosas”.

Sus declaraciones surgieron en medio de la controversia por el romance que Maju Mantilla sostuvo con Slebi mientras aún estaba casada con Gustavo Salcedo. De hecho, Magaly Medina difundió un audio en el que el empresario relató cómo descubrió la infidelidad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO