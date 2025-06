La actriz y cantante Mayra Goñi utilizó su streaming en TikTok para expresar su molestia tras ser vinculada en la polémica que involucra a Pablo Heredia y Ale Fuller. Calificó el tema como “tan estúpido” y dejó claro que no desea revivir asuntos del pasado que no aportan a su vida actual.

Durante su transmisión en vivo, Mayra Goñi manifestó su cansancio por la constante reaparición de rumores y especulaciones que, según ella, solo perjudican su bienestar. “¿Ya para qué revivir un asunto tan estúpido del pasado? No suma, a mí no me suma para nada, me perjudica hablar de cosas que son innecesarias ahora en mi vida”, afirmó.

Mayra Goñi además aclaró que en algún momento dará su versión de los hechos, pero solo cuando lo considere adecuado y necesario. “Yo saldré a aclarar en el momento que yo crea más conveniente, adecuado y si es necesario también, porque no creo que sea necesario dar relleno de algo que ha pasado hace mucho tiempo”, señaló, cerrando la puerta a más especulaciones por ahora.

¿Qué dijo Pablo Heredia?

En su participación en el sillón rojo, el actor argentino relató que, luego de terminar una relación de nueve años en la que incluso había planeado casarse, llegó a Perú con la intención de reinsertarse en su carrera y encontró en Mayra una de sus primeras amigas en el país.

Heredia confesó que compartieron momentos juntos y que en una ocasión se dieron un beso corto y sin mayores consecuencias, el cual marcó un distanciamiento de tres años entre ambos. “Era muy chibola y nos dimos un beso cortito, chiquito, sin consecuencias. No pasó nada, solo un beso”, explicó.

Ale Fuller indignada con Flavia Laos

Flavia Laos defendió a Mayra Goñi, asegurando que el breve romance entre Pablo y Mayra fue real y que la actriz peruana se ilusionó y sufrió emocionalmente por él. Por su parte, Ale Fuller negó categóricamente haber intervenido en la relación entre el argentino y la su amiga.

“Me parece mal que se mienta al momento de declarar y que autorice que se comparta información falsa. Según las palabras de Flavia, le autorizó decir que yo me metí en el romance de Mayra (Goñi) y Pablo (Heredia) y esa es una mentira demasiado descarada, sobre todo dimensionando todo lo sucedido”, indicó.

