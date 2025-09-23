Mayra Goñi y Neutro se unen para ‘desanimar’ show en discoteca, una asociación que Magaly Medina ha puesto bajo la lupa en su programa. La actriz y el streamer, quienes tienen una diferencia de edad de 11 años, han estado presentándose juntos en diversos locales nocturnos, incluyendo un reciente viaje a Puerto Maldonado donde ofrecieron un espectáculo.

Vea también: Cri-Cri sobre su primo Jefferson Farfán: “Me dio una puñalada directamente en el corazón”

Magaly Medina señaló que Neutro, de 21 años, “se alucina DJ”, sugiriendo que las presentaciones podrían ser un pretexto para su estilo de vida. La conductora también cuestionó el romance entre la actriz de 32 años y el joven creador de contenido, aunque concluyó que “para facturar todo vale”. El hecho de que compartan tragos abiertamente, como cuando Neutro destapó una botella y sirvió las bebidas ni bien ingresaron al escenario, alimenta las críticas sobre el mensaje que transmite esta polémica dupla.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO