La trama más dramática del año comenzó cuando un niño de 10 años, tras completar su álbum, decidió confesar en su diario su nuevo y gran amor: la celebridad Suheyn, un secreto que guardaba con más recelo que las respuestas de un examen final, temiendo que “el loco” se lo quitara. Mientras admiraba sus fotos, desde una en ropa de baño, con la que la llevaría a un yate que planea alquilar, hasta otra con un “negrito” ideal para un velorio, su momento de felicidad se vio interrumpido por la voz de su padre, quien lo llamaba para estudiar, obligando al pequeño a esconder su preciado diario entre los cuadernos y fingir interés en los crucigramas.

El giro cómico llegó cuando el padre, buscando su propio diario, casi descubre el del niño, creando una escena de tensión hilarante donde el pequeño intentaba distraerlo. Sin embargo, el destino quiso que el padre encontrara el diario secreto, reaccionando con la furia de un juez ante un crimen mayor, gritando “¡dame, muchacho sinvergüenza!” y pidiendo la correa, hasta que una de las fotos de Sugey lo detuvo en seco. Al reconocer a “una de las mujeres más hermosas del Perú”, su enojo se transformó en orgullo paternal, celebrando que su hijo tuviera tan buen gusto, en un cambio de actitud tan abrupto como gracioso que salvó al niño de una tarde de regaños.

