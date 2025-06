Carlos Flores Zúñiga asegura que Jessica lo manipuló económicamente durante su relación, pero ahora la acusa de abandonar a su hija. Mientras él revela mensajes donde ella exigía dinero diario, Jessica contraataca: “Él humilló a mi hijo Saúl y ahora miente”.

“Mi casa está abierta, pero ella no viene”, reclama Carlos, quien sospecha que su ex prioriza a su nueva pareja, un hombre 23 años mayor. Mientras el conciliador José Chumán busca mediar, la custodia de su hija se vuelve el centro de una guerra sin cuartel. “Los hijos no son objetos de venganza”, advierte el experto

