El médico revela el estado de salud de dos músicos de Agua Marina al confirmar que “los pacientes no están en riesgo” de muerte, tras ser atendidos en el Hospital Guillermo Almenara. El emergenciólogo Ricardo Villarán precisó que César Moren y Javier Ruiz ingresaron cerca de las 11:30 p.m. con heridas por proyectil de arma de fuego, pero que se mantienen estables en la unidad de cuidados especiales.

Aunque los artistas no requieren cirugía inmediata, permanecerán hospitalizados para observación, ya que los procedimientos quirúrgicos que necesitarán se realizarán de manera programada según determine el equipo médico. El profesional de la salud aseguró que los proyectiles no alcanzaron órganos vitales, lo que explica el pronóstico alentador, aunque la familia ha solicitado reserva sobre detalles específicos de las lesiones.

