Medium te enseña rituales para poder superar la muerte de un ser querido, una guía espiritual que busca aliviar el profundo dolor que genera la partida de un familiar. La experta enfatiza que debemos conectar desde el amor y no desde la tristeza, ya que las vibraciones negativas dificultan alcanzar la paz interior necesaria para el duelo.

Vea también: Combate de Angamos: La Marina de Guerra convoca a un minuto de silencio en homenaje a Miguel Grau

La especialista Soraya de los Ángeles recomienda crear un “lugar de poder” en casa, un espacio sagrado donde colocar fotos, velas e inciensos para concentrar energía positiva. El fuego sagrado actúa como portal de conexión espiritual, siendo las velas blancas las ideales para establecer este vínculo aunque puede usarse el color favorito del difunto.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO