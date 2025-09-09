Un megaoperativo capturó a 24 extorsionadores que operaban desde una vivienda en San Martín de Porres, donde acumularon más de 22 millones de soles mediante el cobro de cupos a empresas de transporte. La banda, liderada por el venezolano Jordan Alexis Barrios Martínez, extendía sus actividades a distritos como Los Olivos, Independencia, Ate y Ventanilla, además de penetrar establecimientos penitenciarios. El ministro del Interior, Carlos Malaver, supervisó personalmente las intervenciones, que incluyeron allanamientos en 32 inmuebles y la incautación de vehículos de alta gama.

Los investigados conformaban una organización criminal, integrada mayoritariamente por ciudadanos venezolanos con participación de peruanos, dedicada al sicariato y extorsión. El dinero ilícito era enviado a través de 50 cuentas interbancarias hacia Ecuador, Colombia y Venezuela, en una sofisticada operación de lavado de activos. Este golpe judicial se logró tras meses de inteligencia financiera y colaboración interinstitucional, marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

