La madre de la hija de Christian Dominguez, Melanie Martínez reveló que el cantante de cumbia es bígamo porque cuando se casó con ella por lo civil, él ya tenía otro matrimonio vigente.

Melanie contó que le hicieron un reportaje y le sacaron las dos actas, también contó que aún figura como “casada” en su DNI y no puede cambiarlo porque su matrimonio religioso sigue vigente.

¿Cómo descubrió Melanie Martínez que Christian Domínguez era bígamo?

La exesposa del cumbiambero, Melanie Martínez contó que no supo de la situación de bigamia hasta que un reportaje le mostró las dos actas de matrimonio. Ahí explicó que ella firmó su acta en la municipalidad confiando en que todo era legal.

Por otro lado, el programa Magaly TV La Firme calificó el hecho como “terrible” al descubrir que Christian Domínguez no le dijo que ya estaba casado.

El problema legal que enfrenta Melanie

Medina Vela explicó que Melanie Martínez no puede cambiar su estado civil en RENIEC porque necesita presentar un acta de divorcio, sin embargo, Melanie argumentó que, si su matrimonio no fue válido por la bigamia de Domínguez, debería figurar como soltera y no como divorciada.

La “Urraca” le sugirió a Melanie Martínez que tendría que demostrar a la justicia peruana que fue estafada o “embaucada.

La respuesta de Karla Tarazona

El programa de la “Urraca” informó que Karla Tarazona salió a atacar a Melanie Martínez y a Pamela Franco, enviándoles cartas notariales y exigiéndoles pruebas de sus declaraciones.

Karla Tarazona sostuvo que no se puede acusar a alguien de maltrato o de ser amante sin demostrarlo y que deberán probar que lo dicho por ambas sea cierto.

Frente a esto, Melanie Martínez respondió que su hija que tuvo con el integrante de la orquesta La Gran Orquesta Internacional, testificará si el caso llega a juicio.

La exesposa y madre de su primera hija de Christian Domínguez defendió que el testimonio de su hija es la mejor prueba, ya que ella vivió los hechos cuando era niña.