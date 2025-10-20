Melanie Martínez se pronunció sobre las quejas públicas que su hija ha hecho contra Christian Domínguez en redes sociales. La ex del cumbiambero le reclamó por no tomar en cuenta los sentimientos de su engreída contra Karla Tarazona y regresar con ella pese a jurarle que no lo haría.

“Cuando pasaron unos meses y empezaron los rumores de que volvía con la señora, Camila le dijo: ‘No estarás pensando en volver, ¿no? Porque tú sabes lo que yo he pasado con ella, tú sabes lo que yo he vivido, tú sabes que yo no me llevo. Él le dijo que no iba a pasar, se lo aseguró, eso lo habló con ella por teléfono”, contó a ‘Magaly TV, la firme’.

Según Melanie Martínez, los reclamos de sus hijas no son nuevos, pero ella nunca quiso hablar. “Esto tiene muchos años atrás, Magaly. Yo me mantuve en silencio, yo solamente he visto a mi hija preguntar y preguntar todo el tiempo: ‘¿por qué mi papá no viene?’. Yo tratando de limpiarle la cara, igual yo quedo mal. ¿Dónde está la mamá? ¿La mamá que cosa ha hecho? ¿Por qué lo permite? Mi hija reventó, Magaly. Se cansó y reventó”, indicó.

Finalmente señaló que, si bien Christian Domínguez no necesita pedirle permiso a su hija para elegir a elegir a su pareja, sí debería tratar de averiguar por qué la menor no soporta a Karla Tarazona y tomar en cuenta su posición porque debería saber quién es su prioridad.

“Uno tiene como adulto que averiguar, indagar el porqué y si no conviene, tienes que saber cuál es tu prioridad sino para qué engendras hijos si los vas a dejar tirados o no vas a tener en cuenta sus sentimientos ni sus pensamientos”, afirmó.

