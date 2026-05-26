La exesposa del cumbiambero, Melanie Martínez lanzó una dura advertencia contra el cantante Christian Domínguez y cuestionó la decisión de la conductora Karla Tarazona de casarse con él.

La madre de la hija del cantante comentó que é no cambia y lo calificó como “mal hombre, mal esposo, mal padre” .

¿Melanie Martínez cree que Karla se equivoca al confiar otra vez en Christian Domínguez?

La exesposa de Christian Domppinguez fue contundente al referirse a la relación entre Karla Tarazona y el integrante de la orquesta La Gran Orquesta Internacional. “Yo digo, siempre repito, el que se lo queda pierde”, indico Melanie.

También, cuestionó qué le hace pensar a Karla Tarazona que el cumbiambero ha cambiado, cuando su historial demuestra lo contrario.

El patrón de Domínguez que no frena

El programa Magaly TV La Firme recordó que Christian Domínguez suele empalmar una relación con otra sin tomarse tiempo para sanar.

Melanie Martínez cuestionó cómo una persona que no se toma su tiempo puede sanar heridas pasadas., mientras que Medina Vela agregó que empalmar no ayuda a cerrar heridas, sino que repite los mismos patrones de comportamiento.

Medina Vela, indicó que Domínguez lleva menos de dos años con Karla Tarazona, un tiempo insuficiente para garantizar un cambio real.

La advertencia final de Melanie

La madre de la primera hija de Christian Dominguez, cuestionó duramente la decisión de Karla Tarazona de apresurar la boda sin darle más tiempo a la relación.

Melanie sugirió que Karla Tarazona debería esperar al menos 4 años sin infidelidades para confirmar que Christian Domínguez cambió.

Por otro lado, Magaly expuso los preparativos de la boda que Karla Tarazona quien comparte en redes sociales, desde el vestido hasta el maquillaje y el bouquet.

Magaly Medina especuló que muchos de estos servicios serían canjes, a lo que Melanie Martínez sumo e ironizó sobre la facilidad de casarse cuando todo es gratis, “así cualquiera se casa 5 veces” indicó.