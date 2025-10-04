Christian Domínguez vuelve a protagonizar una polémica, pero esta vez no por un ampay, sino por las duras revelaciones de su hija mayor, quien lo acusó públicamente de ser un padre ausente. Las declaraciones de la adolescente causaron impacto entre los seguidores del cantante, al punto que su madre, Melanie Martínez, no dudó en pronunciarse.

A través de redes sociales, la ex pareja del cumbiambero compartió un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia el artista. Con ello, dejó en claro su apoyo incondicional a la joven, luego de que esta asegurara que no mantiene una buena relación con su padre desde hace dos meses.

Sin mencionar nombres, marcó distancia con Christian Domínguez y resaltó su entrega como madre.

“La diferencia entre mamá y papá es que papá te da 30 teniendo 300 y mamá te da 30 aunque se quede sin nada. Papá es cualquiera, mamá no”, publicó, dejando clara su posición ante el conflicto familiar que hoy vuelve a colocar a Christian Domínguez en el centro de la polémica.

Camila Domínguez acusa a su padre de alejarse por Karla Tarazona

Como se recuerda, la hija de Christian Domínguez sorprendió al revelar que su padre no le habla desde hace dos meses, responsabilizando a Karla Tarazona, actual pareja del cantante, de su distanciamiento. En una transmisión en vivo, aseguró que la conductora ha interferido negativamente en su relación con el artista.

“No me cae bien, no tengo comunicación con ella y no tendré comunicación con ella nunca. No me llevaré bien con Karla nunca jamás en la vida. (…) Yo aprobé a su pareja por mucho tiempo y fingí aprobarla para estar cerca de él, ahora que no, simplemente me llegó, porque no quiero, ahora él se aleja, no me da la atención que merezco por darle atención a otras personas”, dijo la adolescente.

