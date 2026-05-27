La cantante Melanie Martínez declaró la guerra a Christian Domínguez y Karla Tarazona luego de que, según ella, se metieran con su hija a través de sus voceros.

La madre de la primera hija de Domínguez aseguró que antes no le importaban los ataques contra ella, pero tocaron una fibra que no puede perdonar.

¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso?

Melanie Martínez explicó que durante mucho tiempo soportó mentiras sobre su persona sin responder, sin embargo, el ataque contra su hija fue lo que realmente la enervó.

La cantante calificó a Christian Domínguez como “el narcisista más grande del mundo”, una persona que solo se ama a sí misma y no tiene empatía.

“Si él no puede hacerla respetar, eso lo pinta de cuerpo entero”

La “Urraca” habló sobre las prioridades en la vida y cómo Christian Domínguez no estaría protegiendo a su menor hija.

Melanie Martínez coincidió con Magaly y señaló que, si el cantante prefiere a sus amigos antes que, a su hija, eso revela su verdadera personalidad. “Y si él no tiene el respeto a su hija o no puede hacerla respetar y prefiere a los amigos, entonces eso lo pinta de cuerpo entero”, comentó Melanie.

La “Urraca” comentó que un adulto maduro debe poner límites a sus amigos y no esperar que su hija le reclame públicamente que la defienda.

La boda y la no invitación a la hija de Christian

Magaly Medina cuestionó si la hija de Christian Domínguez había sido invitada a su próxima boda con Karla Tarazona a lo que Melanie Martínez respondió que no, y que probablemente el cantante no se atreva a hacerlo porque en la fiesta estarían Norka, la máquina, y obviamente Karl , personas con las que su hija no se lleva bien.

Medina Vela señaló que Domínguez demuestra inmadurez al no involucrar a sus hijos en su nuevo proyecto de familia.

Por otro lado, Melanie comentó que el cantante no sabe construir una familia extendida ni integrar a los hijos de ambas partes.

La “Urraca” opinó que cada vez que Christian Domínguez abre la boca demuestra más inmadurez y poca estabilidad emocional.