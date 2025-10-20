Melanie Martínez reclama a Christian Domínguez por no defender a su hija tras un incidente en su casa, según reveló en entrevista con Magaly Medina. La mujer acusó al cantante de permitir que amigos suyos en un podcast hicieran insinuaciones inapropiadas sobre la adolescente, mencionándola con nombre y apellido mientras sugerían conductas inadecuadas que Melanie asegura “jamás pasaron”. Martínez cuestiona cómo un padre puede autorizar que se expresen así de su hija menor de edad, especialmente cuando el cantante sí ha salido en programas a disculparse públicamente con otras personas pero no protege a su propia hija.

Vea también: Melanie Martínez revela que incidente con su hija en casa de Christian Domínguez provocó el alejamiento

La madre de la adolescente señaló que solo los involucrados conocían los detalles del incidente ocurrido en casa de Domínguez, información que manejan él, su hija y ella misma. Expresó su indignación porque el artista no pone en su sitio a quienes hablan mal de la menor, preguntándose si no lo hace porque no le conviene o quiere dejarla como “villana” en esta situación.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO