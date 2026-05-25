No se guardó nada. Melanie Martínez arremetió contra Christian Domínguez luego de que el cantante la aludiera al arremeter contra las personas que, según él, cuestionan su matrimonio con Karla Tarazona.

Ante esto, la madre de su primera hija le recriminó y le dijo “para migajera otra, ya te vas a casar con ella, ¿no?”.

La excantante enfatizó ironizando, que su futura esposa es “la que se quedó con las migajas de las demás”.

¿Qué le respondió Melanie Martínez a Christian Domínguez?

Durante una entrevista en un popular podcast de espectáculos, Melanie Martínez ironizó diciendo que estaba “dolida y picona” porque él se case después de 17 años.

Luego aseguró que al popular “Tik tik tak” le dolió su respuesta y que por eso contestó, “contestaste, te dolió, ¿cierto?”.

La ex pareja del líder de Gran Orquesta Internacional le recordó que “las cosas que duelen son porque son verdad”, para después exigirle que deje de echarle la culpa a otros por su propia infelicidad.

Melanie le deja recadito a Domínguez: “Estás en el subsuelo, brother”

La también exbailarina y ahora emprendedora de helados, fue directa al calificar su situación actual. “Tú estás en el subsuelo, brother, estás en el subsuelo (…) Tú ya más abajo no puedes caer porque de verdad tú te denigras solito”.

Martínez también le enumeró a su expareja sus principales faltas y le recordó que “tú eres el que fallas, tú eres el que pones cuernos, tú eres el que eres infiel”.

Posteriormente, Magaly Medina respaldó los dichos por Melanie y sentenció: “Domínguez toda la vida se ha denigrado solo”.





“La única que le cree es Karla Tarazona”

La Urraca comentó la reacción de Melanie Martínez y recordó que Karla Tarazona decidió creer en Christian Domínguez luego de haber sido humillada públicamente.

La conductora se preguntó: “¿Qué mujer en su sano juicio quisiera conformar una familia con un hombre que solo te dará inseguridad?”

Como se recuerda, fue el programa de Medina Vela, el espacio que expuso otras exparejas como ‘La Tulita’ , cuyo ampay quedó documentado en el programa. “Acuérdense que antes de La Chabelita existió La Tulita”, puntualizó.





