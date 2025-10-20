Melanie Martínez reveló que un incidente con su hija en casa de Christian Domínguez provocó el alejamiento, según lo expuesto en “Magaly TV La Firme“. La entrevistada explicó que el hecho ocurrió durante el fin de semana del Día del Padre en la vivienda que el cantante comparte con Carla Tarazona, situación que según que no habría sido manejada adecuadamente por la pareja. Camila, la hija de ambos, sintió que su padre no la respaldaba a ella sino a otras personas, lo que generó un quiebre emocional que marcó el distanciamiento.

La madre de la adolescente prefirió no dar detalles específicos del suceso privado, indicando que esperaría a que el artista de su versión antes de revelar más información. Sin embargo, confirmó que este episodio desencadenó los reclamos posteriores de Camila, quien cuestiona cuándo será prioridad para su padre y cuándo tendrán tiempo a solas.

