Melanie Martínez no se quedó en silencio por las confesiones de su hija, en el que aseveró que no tiene comunicación algunos desde hace varios meses con Christian Domínguez e incluso resaltó que fue un padre ausente.

“Mi hija no miente. Me rompe el corazón que mi hija sufra. Esto no es una pataleta de mi hija. Él está queriendo maquillar la situación, que lo siga tomando de esa manera”, se le escuchó decir a la cantante en el avance de Magaly Tv, la firme.

PAGANDO EL KARMA

Recientemente, la menor volvió a pronunciarse en las redes sociales sobre el cumbiambero, en el que contó cómo ha venido lidiando con los comentarios que ha estado recibiendo desde niña debido a la vida pública de su progenitor.

“Supongo que este es el karma de todo lo que ustedes hablaban y decían que yo tenía que pagar por todo eso. Porque desde muy chiquita siempre me dijeron que, por las cosas que hace mi papá, yo iba a recibir un karma. Siempre me lo desearon”, expresó.

Por último, precisó que “ya no voy a suplicar más por un amor que no me quieren dar y por un padre que no quiere ser presente”, y pidió a que no involucren a su mamá porque “es todo para mí. No la rebajen a compararla con esas personas”.

