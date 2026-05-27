La exesposa del cantante, Melanie Martínez reveló que Karla Tarazona fue su “paño de lágrimas” cuando Christian Domínguez le fue infiel y que ahora su exconsejera se casará con él.

La cantante contó que Karla Tarazona se sentaba en su mesa, le hablaba mal del cantante y hasta le daba información que ella desconocía.

¿Qué le hizo Karla Tarazona a Melanie Martínez?

Melanie Martínez detalló que la conductora Karla Tarazona, quien en ese entonces estaba con el cantante Leonard León, le reveló datos comprometedores sobre el cumbiambero Christian Domínguez.

La exesposa del cantante comentó que Karla Tarazona le dijo cuando eran amigas, que Christian Domínguez le suplicaba a la producción de La Chola para que contrataran a “La Tulita” mientras aún estaba con Melanie.

La cantante recordó que en esa época los cuatro se juntaban en referencia a ella con Domínguez y Karla Tarazona con Leonard León, sin embargo, todo cambió cuando Karla terminó con su entonces pareja.

El momento en que todo cambió

Melanie Martínez narró que dejó de ser amiga de Karla Tarazona cuando notó que le coqueteaba a Christian Domínguez en los pasillos del canal.

La exesposa del integrante de la orquesta La Gran Orquesta Internacional expresó su sorpresa porque precisamente ella, que le había “rajado” tanto al cantante, ahora intentaba conquistarlo. “Ella precisamente ella que se sentó conmigo, que me rajó, me dijo: ¿cómo vas a estar con ese tipo tan horroroso? Que me decía todas esas cosas. Así me decía. Entonces dije, va a estar con él, le está coqueteando el horroroso”, comentó Melanie

Los anillos falsos y las canciones para todas

El programa Magaly TV La Firme recordó que Christian Domínguez tiene un historial de compromisos sin valor real.

Melanie Martínez señaló que el cantante también dedica la misma canción a todas sus parejas y sobre la próxima boda con Karla Tarazona, precisó que sería la primera vez que Domínguez se case legalmente, ya que ahora está divorciado.

Sin embargo, Magaly Medina cuestionó si para él un papel firmado representa un verdadero compromiso emocional.